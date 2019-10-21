Роналду: "Обыграть "Локомотив" гораздо важнее, чем "Золотой мяч"

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Роналду: "Обыграть "Локомотив" гораздо важнее, чем "Золотой мяч"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал понять, что сейчас для него главной целью является победа в ближайшем матче с "Локомотивом".

"Прямо сейчас "Золотой мяч" - не самая главная моя цель. Гораздо важнее обыграть "Локомотив". Потому что, если мы победим, то станем на 50 процентов ближе к выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов", - цитирует португальца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.

34-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В этом году награду будут вручать 2 декабря.

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