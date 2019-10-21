Роналду: "Обыграть "Локомотив" гораздо важнее, чем "Золотой мяч"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал понять, что сейчас для него главной целью является победа в ближайшем матче с "Локомотивом".
"Прямо сейчас "Золотой мяч" - не самая главная моя цель. Гораздо важнее обыграть "Локомотив". Потому что, если мы победим, то станем на 50 процентов ближе к выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов", - цитирует португальца La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.
34-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В этом году награду будут вручать 2 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|7
|11
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Лечче
|8
|7
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4