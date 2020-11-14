Роналду оценил, как теннисист Джокович изобразил его празднование гола

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Роналду оценил, как теннисист Джокович изобразил его празднование гола

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на пост в твиттере сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Первая ракетка мира" изобразил фирменное празднование гола португальца, подписав видео: "Ну, как у меня получилось?".

Звёздный футболист ответил: "Неплохо, бро".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не собирается возвращать Роналду. | http://soccernews.ru
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