Роналду оценил работу Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

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Роналду оценил работу Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду порассуждал о работе наставника команды Ральфа Рангника.

"Он возглавил команду пять недель назад и уже многое изменил. Но Рангнику нужно время, чтобы футболисты поняли его идеи. Верю, что он хорошо выполнит работу. Мы знаем, что показываем не лучший футбол, но у нас много матчей, чтобы исправить ситуацию.

Думаю, что после назначения Рангника команда стала лучше в некоторых аспектах. Однако трудно в столь короткий срок изменить менталитет игроков, а также культуру и систему", - приводит слова португальского нападающего Sky Sports.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Рангник возглавил "красных дьяволов" 29 ноября. При немецком тренере они выиграли 4 матча при 2 ничьих и 1 поражении.

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