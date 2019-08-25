Роналду оценил шансы Фелиша добиться успеха в Примере
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил уверенность, что его соотечественник новичок "Атлетико" Жоау Фелиш может добиться успеха в Испании.
"Я верю, что Фелиш может повторить мои достижения в Испании. Он является отличным футболистом с огромным потенциалом. Тоже самое я могу сказать про Бернарду Силву из "Манчестер Сити", но он уже более зрелый игрок", - приводит слова Роналду в интервью TVI.
Напомним, что 19-летний Фелиш перешел в "Атлетико" в летнее трансферное окно из "Бенфики" за 126 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории "матрасников".
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Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
|4
|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0