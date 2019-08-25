Роналду оценил шансы Фелиша добиться успеха в Примере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил уверенность, что его соотечественник новичок "Атлетико" Жоау Фелиш может добиться успеха в Испании.

"Я верю, что Фелиш может повторить мои достижения в Испании. Он является отличным футболистом с огромным потенциалом. Тоже самое я могу сказать про Бернарду Силву из "Манчестер Сити", но он уже более зрелый игрок", - приводит слова Роналду в интервью TVI.

Напомним, что 19-летний Фелиш перешел в "Атлетико" в летнее трансферное окно из "Бенфики" за 126 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории "матрасников".

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