Роналду оценил свою игру после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о своих выступлениях в текущем сезоне.

"Переход из "Спортинга" в "МЮ" изменил мою жизнь. Возвращение сюда в 36 лет тоже было очень приятным моментом в моей карьере. Я хотел вернуться и доказать себе, что способен играть на высоком уровне.

Думаю, я оправдал ожидания. Может быть, люди ждали другого Криштиану. Но нет, всё наоборот. Я хорошо начал, стал забивать, в основном в Лиге Чемпионов, где у меня голы почти в каждой игре. Я чувствую себя хорошо, было приятно вернуться домой столько лет спустя. Для меня это была огромная гордость", - цитирует португальца DAZN.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор сыграл 29 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста.

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