Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
Разгромная победа над Андоррой (7:0) в товарищеском матче стала юбилейной для нападающего Криштиану Роналду.
35-летний футболист достиг отметки в 100 побед в составе сборной Португалии. Для этого ему потребовалось 168 игр.
Роналду выступает за национальную команду с 2003 года, в его активе 102 гола и 40 ассистов.
Не пропустите: Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. | http://soccernews.ru
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