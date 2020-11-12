Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Разгромная победа над Андоррой (7:0) в товарищеском матче стала юбилейной для нападающего Криштиану Роналду.

35-летний футболист достиг отметки в 100 побед в составе сборной Португалии. Для этого ему потребовалось 168 игр.

Роналду выступает за национальную команду с 2003 года, в его активе 102 гола и 40 ассистов.

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