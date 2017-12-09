Роналду одержал 500-ю победу на клубном уровне

В рамках 15-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле разгромил "Севилью" со счётом 5:0.

Как сообщает Bleacher Report, эта победа стала для нападающего "сливочных" Криштиану Роналду 500-й на клубном уровне.

32-летний португалец выиграл 301 матч в составе "Реала", 186 - в "Манчестер Юнайтед" и 13 - в "Спортинге".

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