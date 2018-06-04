Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового наставника "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового наставника своей команды.

Так, по сведениям Marca, 33-летний форвард "сливочных" был бы рад, если бы этим летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался Маурисио Почеттино из лондонского "Тоттенхэма" либо Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Напомним, французская пресса сообщила, что Роналду принял решение об уходе из "Реала" еще в марте. | soccernews.ru