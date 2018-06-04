Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового наставника "Реала"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового наставника своей команды.
Так, по сведениям Marca, 33-летний форвард "сливочных" был бы рад, если бы этим летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался Маурисио Почеттино из лондонского "Тоттенхэма" либо Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Напомним, французская пресса сообщила, что Роналду принял решение об уходе из "Реала" еще в марте. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Последняя репетиция Черчесова: Сборная России принимает в Москве команду Турции
-
Италия и Нидерланды сыграли вничью 1:1
-
Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!
-
Рейтинг самых дорогих игроков Ла Лиги от CIES: в пятерке - четыре игрока "Барселоны", Роналду - шестой
-
Официально: Жиго - игрок "Спартака"
Лента новостей
-
Лидеры "Реала" определили фаворита на пост главного тренера
-
Венгер мог возглавить "Севилью"
-
Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции
-
Лихтштайнер подтвердил наличие переговоров с топ-клубом АПЛ
-
Определился фаворит в борьбе за Балотелли
-
"Рейнджерс" близок к подписанию игрока "Ливерпуля"
-
"Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым
-
"Тоттенхэм" хочет купить хавбека "Марселя"
-
Агент Фекира прояснил ситуацию с возможным уходом игрока из "Лиона"
-
Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?
-
Рауш прокомментировал непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018
-
Врачи объяснили, как сотрясение мозга повлияло на игру Кариуса в финале Лиги Чемпионов
-
Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб
-
Сборная Польши теряет ключевого защитника
-
"Краснодар" интересуется колумбийским полузащитником
-
Лаутаро Мартинес: "Очень хочу поиграть вместе с Икарди"
-
Сын Фергюсона остался без работы
-
Щенников хочет провести всю карьеру в ЦСКА
-
"Интер" претендует на бразильского таланта
-
Поттер возглавит "Суонси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20