Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса"
Ведущий форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддерживает кандидатуру Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды.
По информации Tuttosport, звёздному португальцу интересно поработать с действующим наставником "Челси".
34-летнему футболисту импонирует, что Сарри является поклонником атакующего футбола и по-новому раскрывает нападающих.
Напомним, что "Ювентус" покинул Массимилиано Аллегри, а за Сарри клубу придётся выплатить компенсацию в размере 5,64 миллиона евро.
Не пропустите: Сарри высказался о возможной работе с "Ювентусом" после "Наполи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16