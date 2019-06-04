Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса"

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Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса"

Ведущий форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддерживает кандидатуру Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды.

По информации Tuttosport, звёздному португальцу интересно поработать с действующим наставником "Челси".

34-летнему футболисту импонирует, что Сарри является поклонником атакующего футбола и по-новому раскрывает нападающих.

Напомним, что "Ювентус" покинул Массимилиано Аллегри, а за Сарри клубу придётся выплатить компенсацию в размере 5,64 миллиона евро.

Не пропустите: Сарри высказался о возможной работе с "Ювентусом" после "Наполи". | http://soccernews.ru
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