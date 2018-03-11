Роналду одобрил одно из возможных многомиллионных приобретений "Реала"

Теги реал мадридювентуспауло дибалакриштиану роналду

Роналду одобрил одно из возможных многомиллионных приобретений "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" рассматривают вариант с приобретение ближайшим летом 24-летнего нападающего "старой сеньоры". И хотя окончательного решения по этому вопросу в королевском клубе еще не приняли главная звезда команды в лице пятикратного обладателя "Золотого мяча" уже сообщил, что выступает за трансфер аргентинца.

Напомним, Роналду обогнал Месси в списке лучших бомбардиров текущего сезона. | soccernews.ru

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