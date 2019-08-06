Роналду одобрил переход Икарди в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду дал согласие на трансфер в туринский клуб форварда "Интера" Мауро Икарди.

По информации La Gazzetta dello Sport, португалец считает, что аргентинец станет для него удобным партнёром и будет создавать свободные зоны в атаке.

Напомним, что "Интер" готов продать Икарди, однако сам футболист не горит желанием покидать клуб, соглашаясь уйти только в "Ювентус".

Рыночная стоимость скандального игрока - 80 миллионов евро.

Ранее СМИ писали о возможности обмена Икарди на Пауло Дибалу.

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