Роналду одобрил переход Левандовски в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридкриштиану роналдуроберт левандовски

Роналду одобрил переход Левандовски в "Реал"

Известный испанский журналист Гильем Балаге заявил, что, по его информации, ведущий нападающий "Реала" Криштиану Роналду одобрил переход в королевский клуб форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

"Левандовски хочет перейти в "Реал". "Бавария" настаивает, что Роберт не продаётся, но мадридцы приготовили крупную сумму. Впрочем, последнее слово всё равно за Мюнхеном, поскольку в контракте нет суммы отступных. Покупка Левандовски, его размещение на поле вместе с Роналду придаст "Реалу" мощности в атаке. Ранее Криштиану и Серхио Рамос разговаривали с Робертом, советовали ему переезжать в Мадрид. Одобрение Роналду что-то да значит" - приводит слова Балаге Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что "Бавария" будет готова рассмотреть предложение по Левандовски в размере не менее 100 миллионов евро. 

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