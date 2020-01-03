Роналду одобрил переход в "Ювентус" нападающего "Валенсии"

Форвард "Валенсии" Родриго Морено может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить 28-летнего испанца хочет туринский "Ювентус". Лидер "старой синьоры" Криштиану Роналду уже одобрил приобретение игрока "летучих мышей".

Сумма отступных в контракте Родриго составляет 120 миллионов евро, а его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Валенсию" 21 матч, в которых забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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