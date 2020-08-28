Роналду одобрил трансфер Джеко в "Ювентус"

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Роналду одобрил трансфер Джеко в "Ювентус"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в скором времени может стать игроком "Ювентуса". Форвард команды Криштиану Роналду одобрил трансфер 34 летнего футболиста в туринский клуб, утверждает Corriere dello Spor.

По данным источника, "Ювентус" уже ведет переговоры с агентом 34-летнего боснийца. Предполагается, что игрок будет получать около 7,5 миллиона евро за сезон с бонусами.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер туринцев Андреа Пирло лично заинтересован в трансфере Джеко в "Ювентус".

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