Роналду одобрил трансфер Джеко в "Ювентус"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в скором времени может стать игроком "Ювентуса". Форвард команды Криштиану Роналду одобрил трансфер 34 летнего футболиста в туринский клуб, утверждает Corriere dello Spor.
По данным источника, "Ювентус" уже ведет переговоры с агентом 34-летнего боснийца. Предполагается, что игрок будет получать около 7,5 миллиона евро за сезон с бонусами.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер туринцев Андреа Пирло лично заинтересован в трансфере Джеко в "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17