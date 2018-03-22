Роналду одобрил трансфер Салаха

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Роналду одобрил трансфер СалахаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду одобрил трансфер вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как информирует испанская пресса, португалец сообщил руководству своего клуба, что будет не против приобретения лидера "красных". По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", египтянин сможет стать ему достойным партнером в линии атаки клуба, не покушаясь при этом на его позиции в команде.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" определился с суммой, которую он готов заплатить за Салаха. |soccernews.ru

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