Роналду одобрил трансфер Салаха в "Ювентус"

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Роналду одобрил трансфер Салаха в "Ювентус"

Ведущий форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил переход нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в туринский клуб, сообщает Sky News Arabia.

По информации источника, руководство "старой синьоры" провело консультации с главной звездой команды касательно трансфера египтянина и португалец поддержал эту сделку.

За Салаха "Ювентусу" придётся заплатить около 200 миллионов евро. В нём "бьянконери" видят замену для Пауло Дибалы, который задумался о смене клуба из-за проблем в отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне "Фараон" сыграл за "Ливерпуль" 34 матча, забил 20 голов и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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