Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере

Сегодня, 5 июня, сборная Португалии обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций и вышла в финал турнира.

Победить команде помог Криштиану Роналду, забив три гола. Для 34-летнего футболиста это стал 53-й хет-трик в карьере. 7 из них он забил за сборную, 46 за клубы.

Стоит отметить, что Роналду забил в своем 10 международном турнире подряд.

В нынешнем сезоне португалец участвовал в 31 матче, забив 21 гол и сдела 11 результативных передач.

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций