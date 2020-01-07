Роналду оформлял хет-трики в 10 разных турнирах

Итальянская Серия А стала десятым турниром, в котором форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал хет-трик.

Ранее 34-летнему футболисту удавалось забить трижды за один матч в следующих соревнованиях: АПЛ, Примера, Чемпионат Мира, Клубный ЧМ, квалификация Евро, квалификация ЧМ, Кубок Испании, Лига Наций и Лига Чемпионов.

Напомним, что до "Ювентуса" звёздный нападающий играл в лиссабонском "Спортинге", "Манчестер Юнайтед" и мадридском "Реале". С 2003 года он выступает за сборную Португалии.

В послужном списке Роналду 29 выигранных трофеев, в том числе два с национальной командой.

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