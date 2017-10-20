Роналду оказал помощь пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оказал помощь пострадавшим от лесных пожаров в Португалии и Испании.

Как сообщает португальская пресса, 32-летний футболист оплатил необходимую медицинскую помощь 370 пострадавшим в результате стихийного бедствия.

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