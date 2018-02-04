Роналду: "Оператор, не снимай меня, следи за игрой"

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Роналду: "Оператор, не снимай меня, следи за игрой"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду разозлился на оператора, который снимал его после замены в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

"Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!", - заявил форвард.

Видео: Роналду ругает оператора.

Стоит отметить, что 32-летний Роналду был заменен всего второй раз в этом сезоне.

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