Роналду: "Оператор, не снимай меня, следи за игрой"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду разозлился на оператора, который снимал его после замены в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

"Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!", - заявил форвард.

Видео: Роналду ругает оператора.

"No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido". La reacción de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx — Minuto#0 en Movistar+ (@MovistarMinuto0) 3 февраля 2018 г.

Стоит отметить, что 32-летний Роналду был заменен всего второй раз в этом сезоне.

Не пропустите: Рамос: "Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально". | http://soccernews.ru