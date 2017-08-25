Роналду опередил Месси по голосам за звание лучшего игрока УЕФА почти в 3,5 раза

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Роналду опередил Месси по голосам за звание лучшего игрока УЕФА почти в 3,5 раза

На официальном сайте УЕФА были опубликованы результаты голосования за звание лучшего игрока УЕФА по итогам сезона 2016/17.

Так, обладатель награды нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил 482 балла, заметно опередив конкурентов в лице форварда "Барселоны" Лионеля Месси (141) и вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона (109).

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