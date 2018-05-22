Роналду опередил Месси в борьбе за звание самого популярного спортсмена мира

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в третий раз подряд завоевал звание самого популярного спортсмена мира по версии ESPN.

При составлении рейтинга учитывались суммы рекламных контрактов, количество подписчиков в социальных сетях, а также поисковых запросов.

В первую тройку также вошли баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Список из топ-10 самых популярных спортсменов выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Реал", футбол);

2. Леброн Джеймс ("Кливленд", баскетбол);

3. Лионель Месси ("Барселона", футбол);

4. Неймар (ПСЖ, футбол);

5. Роджер Федерер (теннис);

6. Тайгер Вудс (гольф);

7. Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт", баскетбол);

8. Рафаэль Надаль (теннис);

9. Стефен Карри ("Голден Стэйт", баскетбол);

10. Фил Микельсон (гольф).

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