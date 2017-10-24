Роналду опередил Месси в голосовании ФИФА более чем в два раза

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала результаты голосования за лучшего игрока 2017 года.

Обладатель награды Криштиану Роналду набрал 43,19 процентов голосов, более чем в два раза опередив своего извечного конкурента Лионеля Месси, у которого 19,25 процентов. Замкнул тройку Неймар с показателем 6,97 процентов.

Стоит отметить, что сам Роналду проголосовал за своих партнёров по команде - Луку Модрича, Серхио Рамоса и Марсело. В свою очередь, Месси отдал свои голоса Луису Суаресу, Андресу Иньесте и Неймару.

С полными результатами голосования Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru