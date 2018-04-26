Роналду определил две приоритетные трансферные цели "Реала" на лето

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил две приоритетные трансферные цели своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний бомбардир хочет, чтобы по окончанию текущего сезона на "Сантьяго Бернабеу" перебрались две звезды из английской Премьер-Лиги - голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Напомним, Роналду уже попросил руководство "Реала" подписать Де Хеа. | soccernews.ru