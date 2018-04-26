Роналду определил две приоритетные трансферные цели "Реала" на лето

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Роналду определил две приоритетные трансферные цели "Реала" на летоВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил две приоритетные трансферные цели своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний бомбардир хочет, чтобы по окончанию текущего сезона на "Сантьяго Бернабеу" перебрались две звезды из английской Премьер-Лиги - голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Напомним, Роналду уже попросил руководство "Реала" подписать Де Хеа. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Де Хеа, Салах-Аллах!!!

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