Роналду определил идеального кандидата на замену Бэйлу

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил идеального кандидата на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу, с которым королевский клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард желает, чтобы место валлийца в стане "сливочных" занял Гонсалу Гедеш из французского ПСЖ, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Напомним, Роналду высказал свое мнение по формированию состава "Реала" на матч с ПСЖ. | soccernews.ru