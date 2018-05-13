Роналду определил пять игроков, с которыми "Реал" должен расстаться

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Роналду определил пять игроков, с которыми "Реал" должен расстатьсяВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил пять игроков, с которыми его клуб должен расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард желает, чтобы по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинули защитник Хесус Вальехо, полузащитники Маркос Льоренте и Дани Себальос, вингер Гарет Бэйл и форвард Борха Майораль. По мнению португальца, указанные футболисты не оправдали ожиданий, возложенных на них.

Напомним, Роналду может стать секундантом у российского бойца MMA. | soccernews.ru

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