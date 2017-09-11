Роналду определил трех ключевых игроков "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадридлука модричтони кроосказемиро

Роналду определил трех ключевых игроков "Реала"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил трех ключевых игроков своей команды, информирует испанская пресса.

Так, 32-летний бомбардир назвал полузащитников "сливочных" Каземиро, Луку Модрича и Тони Крооса ведущими исполнителями "сливочных". Именно с разбивкой этой троицы в линии полузащиты португалец связывает последние неудачи своей команды.

Напомним, Перес указал Зидану на огрехи в его работе. | soccernews.ru

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