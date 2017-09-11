Роналду определил трех ключевых игроков "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил трех ключевых игроков своей команды, информирует испанская пресса.

Так, 32-летний бомбардир назвал полузащитников "сливочных" Каземиро, Луку Модрича и Тони Крооса ведущими исполнителями "сливочных". Именно с разбивкой этой троицы в линии полузащиты португалец связывает последние неудачи своей команды.

Напомним, Перес указал Зидану на огрехи в его работе. | soccernews.ru