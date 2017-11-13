Роналду определил возможного преемника Модрича в "Реале"

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Роналду определил возможного преемника Модрича в "Реале"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определил возможного преемника своего одноклубника Луки Модрича в команде.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард порекомендовал президенту "сливочных" Флорентино Пересу подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, который отлично проявил себя в очных играх против королевского клуба в Лиге Чемпионов.

Напомним, Роналду выступил против приобретения Кейна, поддержав позицию Зидана. | soccernews.ru

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