Роналду определился с игровым номером в "Ювентусе"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду уже определился со своим игровым номером в туринском "Ювентусе", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям BeIN Sports, на "Альянц Стэдиум" 33-летний нападающий возьмет себе футболку с цифрой "7" на спине. На сегодняшний день она принадлежит вингеру "старой синьоры" Хуану Куадрадо, однако в новом сезоне колумбиец уступит этот игровой номер португальцу.

Напомним, Перес намерен предложить Роналду существенно улучшенный контракт. | soccernews.ru