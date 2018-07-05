Роналду определился с игровым номером в "Ювентусе"

Теги ювентускриштиану роналдухуан куадрадо

Роналду определился с игровым номером в "Ювентусе"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду уже определился со своим игровым номером в туринском "Ювентусе", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям BeIN Sports, на "Альянц Стэдиум" 33-летний нападающий возьмет себе футболку с цифрой "7" на спине. На сегодняшний день она принадлежит вингеру "старой синьоры" Хуану Куадрадо, однако в новом сезоне колумбиец уступит этот игровой номер португальцу.

Напомним,  Перес намерен предложить Роналду существенно улучшенный контракт. | soccernews.ru

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