Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду определился с именем для будущей дочери, сообщает Marca.

По сведениям издания, девочка, которая появится на свет в ближайшее время, получит имя Алана Мартина.

Напомним, что это будет четвёртый ребёнок Роналду - сейчас у португальца два сына и дочь.

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