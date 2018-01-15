Роналду определился с клубом, в который перейдет летом

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о планах покинуть свой нынешний клуб.

Как сообщает AS, лидер "сливочных" покинет команду ближайшим летом.

Источник отмечает, что португальский футболист уже рассказал о желании уйти некоторым партнёрам по команде. Приоритетом для Роналду остается переход в "Манчестер Юнайтед".

В "Реале" Роналду чувствует себя полностью обманутым, так как не получил улучшенного предложения по новому контракту.

Действующий контракт Роналду рассчитан до лета 2021 года.

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