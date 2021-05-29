Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".
По сведениям Cadena SER, возвращение на "Олд Траффорд" является приоритетным вариантом для 36-летнего португальца.
Отмечается, что Роналду собирался остаться в "Ювентусе", если клуб попадет в Лигу Чемпионов. Однако назначение Массимилиано Аллегри на пост тренера изменило решение игрока.
В этом сезоне на счету Роналду 36 голов и 5 ассистов в 44 матчах.
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|27
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18