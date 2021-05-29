Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Cadena SER, возвращение на "Олд Траффорд" является приоритетным вариантом для 36-летнего португальца.

Отмечается, что Роналду собирался остаться в "Ювентусе", если клуб попадет в Лигу Чемпионов. Однако назначение Массимилиано Аллегри на пост тренера изменило решение игрока.

В этом сезоне на счету Роналду 36 голов и 5 ассистов в 44 матчах.

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