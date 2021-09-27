Роналду определился с профессией после завершения карьеры

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет стать тренером после завершения карьеры, сообщает The Sun.

По сведениям источника, португалец намерен через несколько лет стать тренером юношеской команды "дьяволов". Криштиану надеется таким образом следить за развитием карьеры своего сына, 11-летнего Криштиану-младшего.

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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