Роналду определился с условием для ухода из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может сменить клуб летом, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист покинет клуб в том случае, если он не сумеет завоевать путевку в Лигу чемпионов. Целью Роналду до конца карьеры является повторение или установление рекорда по числу побед в Лиге чемпионов. На данный момент рекордсменом является экс-игрок "Реала" Франсиско Хенто, который выигрывал турнир шесть раз. На счету Роналду пять побед.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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