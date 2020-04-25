Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду связывает своё будущее с туринским клубом, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, звёздный футболист счастлив в "старой синьоре" и не собирается покидать команду до 2022 года.

Напомним, что именно до вышеуказанного срока рассчитан контракт 35-летнего португальца с итальянским грандом.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор он забил 53 гола и сделал 14 ассистов в 75 матчах.

Не пропустите: Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал"

Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов