Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду связывает своё будущее с туринским клубом, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, звёздный футболист счастлив в "старой синьоре" и не собирается покидать команду до 2022 года.

Напомним, что именно до вышеуказанного срока рассчитан контракт 35-летнего португальца с итальянским грандом.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор он забил 53 гола и сделал 14 ассистов в 75 матчах.

Не пропустите: Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом". | http://soccernews.ru