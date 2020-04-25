Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду связывает своё будущее с туринским клубом, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, звёздный футболист счастлив в "старой синьоре" и не собирается покидать команду до 2022 года.
Напомним, что именно до вышеуказанного срока рассчитан контракт 35-летнего португальца с итальянским грандом.
Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор он забил 53 гола и сделал 14 ассистов в 75 матчах.
Не пропустите: Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом". | http://soccernews.ru
главное
-
Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира
-
Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ
-
"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
-
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
Лента новостей
-
Президент Ла Лиги Тебас оценил шансы "Барселоны" купить Неймара или Лаутаро
-
Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Игрок "Локомотива" Фарфан - автор лучшего гола "Шальке" за последнее десятилетие
-
Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал"
-
Ибрагимович забил гол в товарищеском матче за "Хаммабрю"
-
Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира
-
У футболиста "Спортинга" обнаружили коронавирус
-
Уткин высказался о смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова
-
Дани Алвес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ
-
Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса
-
4
Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"
-
Хаким Зиеш прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Нидерландов
-
Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов
-
1
Погба может продолжить карьеру в "Интере"
-
"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
-
Кокорин высказался о своих перспективах в сборной России
-
4
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16