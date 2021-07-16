Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение остаться в туринском клубе.

По информации Football Italia, 36-летний португалец уже уведомил руководство "старой синьоры", что не намерен менять команду в текущее трансферное окно.

Таким образом, 25 июля звёздный нападающий прибудет в расположение "Ювентуса". В этот день у него завершится отпуск.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до следующего лета.

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