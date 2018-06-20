Роналду определился со своим новым клубом

1 Теги псжреал мадридкриштиану роналду

Роналду определился со своим новым клубомВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определился со своим новым клубом, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 33-летний форвард намерен принять предложение ПСЖ, который готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты. Однако португальца вариант с парижанами прельщает не только в финансовом плане, но и в спортивном. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" видит в проекте ПСЖ потенциал для доминирования в Европе, поэтому он считает, что его приход поможет, наконец, клубу выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, ПСЖ уже готовит предложение по Роналду. | soccernews.ru

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