Роналду определился со своим следующим клубом

Теги криштиану роналдуреал мадридманчестер юнайтед

Роналду определился со своим следующим клубомВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард "сливочных" планирует ближайшим летом вернуться в "Манчестер Юнайтед". Решение португальца объясняется готовностью "красных дьяволов" предложить ему больший оклад, нежели он имеет на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Роналду забил 37 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, девушка Роналду больше не хочет рожать. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

первоапрельские новости очень надежные)))

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