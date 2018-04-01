Роналду определился со своим следующим клубом

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард "сливочных" планирует ближайшим летом вернуться в "Манчестер Юнайтед". Решение португальца объясняется готовностью "красных дьяволов" предложить ему больший оклад, нежели он имеет на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Роналду забил 37 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, девушка Роналду больше не хочет рожать. | soccernews.ru