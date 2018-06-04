Роналду определится с будущим после объявления имени нового наставника "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определится со своим будущим уже после того, как его клуб определится с новым наставником для команды.

Так, по сведениям Marca, 33-летний форвард надеется на то, что после того, как "сливочные" решат свою главную кадровую проблему этого лета, они будут готовы обсудить с ним вопрос о подписании нового контракта и увеличении ему оклада. Если в итоге соответствующего предложения от королевского клуба он не получит, португалец будет готов сменить команду.

Напомним, Фигу прокомментировал будущее Роналду в "Реале". | soccernews.ru