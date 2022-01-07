Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

По информации Daily Mail, 36-летний футболист может покинуть "Олд Траффорд", если новый тренер команды ему не понравится.

В частности, кандидатура Ральфа Рангника португальца не устраивает, из-за чего у него появились мысли об уходе из клуба.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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