Роналду опроверг информацию о предъявленных ему требованиях налоговыми органами Испании

Теги криштиану роналду

Роналду опроверг информацию о предъявленных ему требованиях налоговыми органами ИспанииФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опроверг информацию о предъявленных ему требованиях налоговыми органами Испании.

Так, на своей странице в инстаграм 33-летний португалец написал: "Не пытайтесь испортить прекрасный момент, который я сейчас переживаю, недостоверными новостями".

Напомним, Роналду в очередной раз поставил себя выше других игроков. | soccernews.ru

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