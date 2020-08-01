Роналду опубликовал фото на фоне двух дорогих автомобилей
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился новым фото в инстаграме.
35-летний португалец сделал фото, опираясь на спорткар Bugatti Chiron, а на заднем фоне стоит Mercedes.
"Ты выбираешь вид", - подписал фото футболист.
В этом сезоне Роналду провел 45 матчей, забил 35 голов и отдал 7 ассистов.
Читайте также: Роналду вслед за яхтой купил эксклюзивный Bugatti. | http://soccernews.ru
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