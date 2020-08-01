Роналду опубликовал фото на фоне двух дорогих автомобилей

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился новым фото в инстаграме.

35-летний португалец сделал фото, опираясь на спорткар Bugatti Chiron, а на заднем фоне стоит Mercedes.

"Ты выбираешь вид", - подписал фото футболист.

В этом сезоне Роналду провел 45 матчей, забил 35 голов и отдал 7 ассистов.

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