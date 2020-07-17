Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте

Форвард "Ювнтуса" Криштиану Роналду выставил в инстаграме снимок с отдыха с семьей.

На фотографии португалец сидит на яхте с девушкой Джорджиной и младшим сыном. 

"Всегда осуществляйте свои мечты в особенной компании!" - подписал снимок Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaxing and lovely moments ☀️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

А еще: Криштиану Роналду грозит штраф из-за старшего сына| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов