Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте

Форвард "Ювнтуса" Криштиану Роналду выставил в инстаграме снимок с отдыха с семьей.

На фотографии португалец сидит на яхте с девушкой Джорджиной и младшим сыном.

"Всегда осуществляйте свои мечты в особенной компании!" - подписал снимок Роналду.

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