Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил в своём инстаграме новые снимки с тренировки команды.

На одном из фото звёздный португалец стоит с одноклубниками Алексом Теллесом и Диогу Далотом.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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