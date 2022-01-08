Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

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Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил в своём инстаграме новые снимки с тренировки команды.

На одном из фото звёздный португалец стоит с одноклубниками Алексом Теллесом и Диогу Далотом.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Не пропустите: Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера. | http://soccernews.ru
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