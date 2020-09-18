Роналду опубликовал фото с наградой лучшему бомбардиру от IFFHS
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в инстаграме выложил фотографию с наградой от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
"Рад выиграть IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019! " - написал футболист в инстаграме.
Отметим, Роналду завоевывал этот приз пять раз (2013, 2014, 2016, 2017, 2019).
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