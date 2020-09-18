Роналду опубликовал фото с наградой лучшему бомбардиру от IFFHS

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Роналду опубликовал фото с наградой лучшему бомбардиру от IFFHS

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в инстаграме выложил фотографию с наградой от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Рад выиграть IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019! " - написал футболист в инстаграме.

Отметим, Роналду завоевывал этот приз пять раз (2013, 2014, 2016, 2017, 2019).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy To Win The IFFHS World's Best International Top Goal Scorer 2019!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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