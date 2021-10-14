Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛ

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Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛФото: твиттер Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом сентября в клубе и АПЛ.

36-летний португалец в своем твиттере поделился фото с обеими наградами.

"Всем болельщикам, которые выбрали меня в голосовании за лучшего футболиста месяца... Спасибо, ребята!" - написал Роналду.

В сентябре Роналду провел три матча, в которых забил три гола.

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