Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛ

Фото: твиттер Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом сентября в клубе и АПЛ.

36-летний португалец в своем твиттере поделился фото с обеими наградами.

To all the fans who voted for me for Player Of The Month… Thanks, guys! pic.twitter.com/Nf9wnJzvXq