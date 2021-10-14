Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛ
Фото: твиттер Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом сентября в клубе и АПЛ.
36-летний португалец в своем твиттере поделился фото с обеими наградами.
To all the fans who voted for me for Player Of The Month… Thanks, guys! pic.twitter.com/Nf9wnJzvXq— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 14, 2021
"Всем болельщикам, которые выбрали меня в голосовании за лучшего футболиста месяца... Спасибо, ребята!" - написал Роналду.
В сентябре Роналду провел три матча, в которых забил три гола.
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18