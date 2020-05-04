Роналду опубликовал фото с виллы на Мадейре

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Роналду опубликовал фото с виллы на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое фото.

На снимке звёздный португалец стоит с чашкой в руке на фоне моря.

"Размышления у моря", - написал 35-летний футболист в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflections by the sea

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: Роналду не может вернуться в расположение "Ювентуса" из-за правительства Испании. | http://soccernews.ru
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