Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме опубликовал снимок с занятия на футбольном поле.



"Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает", - подписал пост португалец.

Напомним, сезон серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались по индивидуальным программам в домашних условиях. Несколько дней назад "Ювентус" возобновил тренировки в небольших группах.



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