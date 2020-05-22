Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме опубликовал снимок с занятия на футбольном поле.
"Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает", - подписал пост португалец.
Напомним, сезон серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались по индивидуальным программам в домашних условиях. Несколько дней назад "Ювентус" возобновил тренировки в небольших группах.
Не пропустите: Хедира: "Роналду - один из величайших в истории футбола"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
-
Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры
-
Слуцкий: "Мой конфликт с Мамаевым выдумал воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой"
-
"Тамбов" продлил контракты с дуэтом тренеров
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива"
-
Слуцкий: "Кого Уткин может обидеть, кроме Соловьёва?"
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
-
2
Артур передумал оставаться в "Барселоне"
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16