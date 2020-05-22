Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме опубликовал снимок с занятия на футбольном поле.

"Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает", - подписал пост португалец.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work hard play hard

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, сезон серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались по индивидуальным программам в домашних условиях. Несколько дней назад "Ювентус" возобновил тренировки в небольших группах.

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