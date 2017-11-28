Роналду опубликовал фотографию с новорожденной дочерью

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду представил фотографию со своей дочерью.

Футболист выложил фото в своем Instagram.

Фото: Роналду с дочкой.

Скорее всего, на фотографии изображена Ева, которая родилась от суррогатной матери в июне 2017 года.

Напомним, что в ноябре у форварда появилась еще одна дочь Алана Мартина от его невесты Джорджины Родригес.

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