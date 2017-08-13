Роналду опубликовал фотографию со своей дочкой

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию со своей дочерью Евой.

Фото: Роналду с дочкой.

Напомним, что у форварда родились двойняшки Ева и Мэтью около месяца назад. При этом у форварда есть сын Криштиану-младший.

Все трое детей были рождены от суррогатных матерей.

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